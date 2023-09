Wochenende in Berlin: Hier kommt es zu Staus und Straßensperrungen

Demos, Feste, Fußballspiele: Wer in Berlin am Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, muss mit zahlreichen Staus rechnen.

Die Berliner Zeitung fasst das Wichtigste aus der Verkehrsinformationszentrale für Sie zusammen.

Samstag

A111: Große Teile der Verkehrssicherung und provisorischen Gelbmarkierungen zurückgebaut oder entfernt. Dafür ist die Autobahn ab Samstag bis zum Montag, 5 Uhr, in beiden Richtungen zwischen AS Stolpe und AS Schulzendorfer Straße gesperrt. Im Anschluss sind letzte Restarbeiten im Bereich der Mittelstreifenüberfahrt Höhe AS Rasthof Stolper Heide notwendig. In diesem Abschnitt steht weiterhin nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch werden dann die letzten Verkehrssicherungsmaßnahmen abgebaut und mit Beginn des Berufsverkehrs am Mittwoch steht die A111 den Verkehrsteilnehmern wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Charlottenburg: Eine Demonstration zieht von 13 bis 16 Uhr vom U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße über die Kantstraße zum Breitscheidplatz.

Eine Demonstration zieht von 16 Uhr bis abends vom Breitscheidplatz über den Kurfürstendamm bis zum Olivaer Platz.

Friedrichshain/Alt-Treptow: Im Bereich Markgrafendamm/Hauptstraße/Elsenbrücke versammeln sich bis 14 Uhr mehrere tausend Teilnehmer:innen zu einer Demonstration. Bereits ab ca. 9 Uhr bis ca. 23 Uhr ist der gesamte Straßenzug in beiden Richtungen zwischen Puschkinallee und Karlshorster Straße gesperrt. Eine Zufahrt nach Alt-Stralau ist ausschließlich über die Kynaststraße möglich. Verkehrsteilnehmer umfahren den Bereich bitte weiträumig.

Kreuzberg: Für ein Straßenfest ist die Mittenwalder Straße zwischen Gneisenaustraße und Fürbringerstraße in der Zeit von 13 bis 22 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Mitte: Für den am Sonntag stattfindenden Tag der offenen Tür im Konzerthaus am Gendarmenmarkt ist die Charlottenstraße von 8 Uhr bis Montagnachmittag in beiden Richtungen zwischen Jägerstraße und Taubenstraße für den Autoverkehr gesperrt.

Eine Demonstration mit mehreren hundert erwarteten Teilnehmer:innen zieht in der Zeit von 14 bis 17 Uhr vom Pariser Platz über Unter den Linden, Friedrichstraße, Georgenstraße, Neustädtische Kirchstraße, Dorotheenstraße und Ebertstraße zum Brandenburger Tor.

Mitte bis Friedrichshain/Alt-Treptow: Ein Fahrradkorso fährt von 14 bis 19 Uhr vom Invalidenpark über Schwarzer Weg, Habersaathstraße, Chausseestraße, Sellerstraße, Heidestraße, Minna-Cauer-Straße, Invalidenstraße, Hessische Straße, Hannoversche Straße, Torstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Spandauer Straße, Rathausstraße, Spandauer Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Alexanderstraße, Märkisches Ufer, Am Köllnischen Park, Köpenicker Straße, Schlesische Straße, Vor dem Schlesischen Tor und Puschkinallee zur Elsenstraße. Dort vereinigt er sich mit dem Demonstrationszug, der bis Am Treptower Park zieht.

Oberschöneweide: Auf der Straße An der Wuhlheide wird ein erhöhtes Verkehrsaufkommen aufgrund der Anreise zu einem Konzert in der Parkbühne Wuhlheide (Beginn 21 Uhr) erwartet.

Sonntag

A10 Östlicher Berliner Ring: Zum Abbau eines Traggerüsts ist die Autobahn in der Zeit von 6 bis 20 Uhr in Fahrtrichtung AD Spreeau (Frankfurt/O.) zwischen den AS Erkner und Freienbrink gesperrt. Der Verkehr wird an der AS Erkner abgeleitet und über die Landesstraßen L38 und L23 zur AS Freienbrink geführt.

Köpenick: Aufgrund eines Fußballspiels im Stadion An der Alten Försterei (Beginn 17.30 Uhr) kommt es im Bereich An der Wuhlheide, Spindlersfelder Straße und Bahnhofstraße zu Verkehrseinschränkungen. Zur Anreise bitte öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

In Kreuzberg startet um 10 Uhr eine Laufveranstaltung. Die Strecke führt über Columbiadamm, Golßener Straße, Lilienthalstraße, Südstern, Blücherstraße, Brachvogelstraße, Alexandrinenstraße, Oranienstraße, Moritzplatz, Oranienplatz, Mariannenstraße und Waldemarstraße zur Adalbertstraße und wieder zurück bis zur Lilienthalstraße. Bis zum Mittag sollten Verkehrsteilnehmer den Bereich meiden.

Mitte: Aufgrund einer Kundgebung kann es im Bereich Scharounplatz kommt es zwischen 12 bis 22 Uhr zu Verkehrseinschränkungen.

Moabit: Zum Hafenfest am Westhafen (10 bis 18 Uhr) kann es in der Anfahrt im Bereich An der Putlitzbrücke und Friedrich-Krause-Ufer zu Verkehrsstörungen kommen. Besucher:innen wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Tegel: Ausgehend von der Egidystraße findet im Rahmen eines Fests, in der Zeit von 14 Uhr bis 15.30 Uhr, ein Festumzug sowie von 20 Uhr bis 21 Uhr ein Fackelumzug statt. Beide Züge verlaufen unter anderem über Moorweg, Allmendeweg, Schollenweg, Steilpfad und Waidmannsluster Damm.

Westend: Ab ca. 12 Uhr kann es aufgrund des Internationalen Stadionfestes Berlin (ISTAF) im Olympiastadion (Beginn 14 Uhr) im Bereich der Heerstraße zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen. Zur Anreise bitte S- und U-Bahn nutzen.

Wittenau, Borsigwalde und Tegel:Zwischen 8 bis 13.30 Uhr findet eine Laufveranstaltung statt. Die Strecke führt vom Rathaus Reinickendorf am Eichborndamm u.a. über Am Nordgraben, Holzhauser Straße, Jacobsenweg, Borsigwalder Weg, Ernststraße, Miraustraße, Holzhauser Straße, Triftstraße, Thilowstraße und Am Rathauspark zurück zum Eichborndamm In dieser Zeit kommt es zu umfangreichen Straßensperrungen. Der Eichborndamm ist schon ab 06 Uhr bis 13.30 Uhr zwischen Alt-Wittenau und Am Nordgraben für den Kfz-Verkehr gesperrt.