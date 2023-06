Bürgergeld: Jobcenter muss in bestimmten Fällen Reparaturen in Wohnungen bezahlen

Bürgergeldempfängern, die in ihrer eigenen Wohnung wohnen, muss das Jobcenter auch angemessene Reparaturen bezahlen. Auf die Größe der Wohnung kommt es dabei nicht an, wie am Mittwoch das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. Entscheidend ist danach nur, ob die Unterkunftskosten in einer angemessenen Höhe bleiben. (Az: B 7 AS 14/22 R)

Wenn Eigentümer einer selbstbewohnten Wohnung auf finanzielle Hilfen angewiesen sind, müssen sie ihre Wohnung nicht immer verkaufen. Sie können dort bleiben und trotzdem Bürgergeld bekommen, wenn die Unterkunftskosten in einem angemessenen Rahmen bleiben, wie er auch für zur Miete wohnende Leistungsempfänger gilt.

Der Kläger lebte allein in seinem Haus mit einer Wohnfläche von 129 Quadratmetern. Für eine Reparatur des Dachs musste er 580 Euro aufwenden. Das Jobcenter lehnte eine Kostenübernahme ab. Das Haus sei für einen Alleinstehenden viel zu groß.

Bundessozialgericht: Kostenübernahme bei Reparatur muss angemessen sein

Wie nun das BSG betonte, kommt es darauf jedoch nur bei einer Mietwohnung an, bei einer selbstbewohnten eigenen Wohnung dagegen nicht. Bei ihnen sei die Anerkennung von Unterkunftsaufwendungen „grundsätzlich unabhängig von der Wohnfläche, solange die Angemessenheitsgrenze für diese Aufwendungen nicht überschritten wird“.

Hier seien die Reparaturkosten wohl als angemessen anzusehen. Ob die Unterkunftskosten insgesamt noch angemessen sind, soll nun noch das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg in Potsdam prüfen.

Das Urteil erging noch zu den früheren Hartz-IV-Leistungen. Beim Bürgergeld wurde der Schutz für selbstbewohntes Eigentum verbessert. Häuser bis 140 Quadratmeter und Wohnungen bis 130 Quadratmeter dürfen Bürgergeldempfänger nun generell behalten. Das Kasseler Urteil ist aber auf Fälle übertragbar, bei denen die Wohnfläche darüber liegt.