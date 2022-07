Beim Löschen eines Brandes in einem Wohnhaus in Berlin-Tegel ist eine Einsatzkraft am Samstag leicht verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr am Abend via Twitter mit. In dem fünfgeschossigen Wohnhaus hatten 40 Quadratmeter Dach und Zwischendecke in dem ausgebauten Dachgeschoss Feuer gefangen. 56 Kräfte der Feuerwehr seien etwa zweieinhalb Stunden im Einsatz gewesen - auch mit Drohnen.

Durch schnelle Löscharbeiten konnte ein Übergreifen auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden. Der verletzte Feuerwehrmann kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

#Brand in der #Egellstraße in #Tegel auf 40 m² Dach und in Zwischendecke des ausgebauten Dachgeschosses eines 5-gesch. Wohngebäudes. Eine Einsatzkraft kam leicht verletzt in eine Klinik. 56 Kräfte der @Berliner_Fw, darunter das Drohnenteam #FF3601, waren 2,5 h im Einsatz. #EstuK pic.twitter.com/whsX4q6N9O — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 30, 2022