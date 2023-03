Wohnhaus in Stuttgart nach Explosion teils eingestürzt Vier Menschen - darunter zwei Kinder - werden verletzt. Eine 85-Jährige gilt noch als vermisst. Die Feuerwehr vermutet eine Gasexplosion. dpa

Stuttgart -Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Stuttgart sind Teile des Gebäudes eingestürzt. Vier Menschen, darunter zwei Kinder, wurden am Montagmorgen verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Eine 85-Jährige werde vermisst. Vermutlich ist eine Gasexplosion der Grund für das Feuer.