Wegen „Mieten-Explosion“: Bürgergeld-Zuschüsse sollen stark zulegen

Vor allem wegen der stark gestiegenen Mietpreise haben die Zahlungen der Jobcenter an Bürgergeldempfäger für deren Unterkunft stark zugelegt. Berechnungen des Pestel-Instituts im Auftrag der Industriegewerkschaft Bau-Agrar-Umwelt (IG BAU) zufolge dürften die Zahlungen in diesem Jahr erstmals auf über 20 Milliarden Euro steigen, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Dienstag berichteten. 2022 waren es demnach noch 18,2 Milliarden Euro.

Die IG BAU macht vor allem Mietsteigerungen für den Anstieg verantwortlich. Dies sei „eine enorme Mehrbelastung für den Steuerzahler. Der Staat zahlt die Mieten-Explosion kräftig mit“, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Robert Feiger den Funke-Zeitungen. Die Kaltmiete für sogenannte Wohnungen mit einfachem Stand, zu denen in der Regel die bezuschussten Wohnungen gehören, lag 2015 im Bundesdurchschnitt noch bei 5,43 Euro pro Quadratmeter. Laut Pestel Institut betrug sie in diesem Jahr 7,75 Euro.

Die IG BAU fordert deshalb einen Fokus auf den sozialen Wohnungsbau mit einer massiven Aufstockung der Fördergelder. „Allein für den sozialen Wohnungsbau sind 50 Milliarden Euro bis zum Ende dieser Legislaturperiode notwendig“, bekräftigte Feiger.