Wohnung in Perleberg bei Explosion völlig zerstört

Plattenburg -Bei einer Explosion ist eine Wohnung in Perleberg (Prignitz) völlig zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Unglück in der Nacht zum Samstag glücklicherweise niemand, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Demnach habe es aus ungeklärter Ursache eine Explosion im Badezimmer und anschließend einen Brand gegeben. Durch die Wucht der Explosion sei eine Küchenwand eingestürzt und mehrere Fenster seien beschädigt worden. Die Wohnung sei derzeit nicht mehr bewohnbar, berichtete die Polizei. Der Sachschaden wurde auf rund 50 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion aufgenommen.