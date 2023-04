Wohnung in Prenzlauer Berg in Flammen – Feuerwehr rettet Verletzte

Die Berliner Feuerwehr rückte am späten Dienstagabend zu einem Brand in einem Haus an der Storkower Straße aus. Fünf Bewohner wurden verletzt.

In einem Haus in Prenzlauer Berg ist am späten Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Rund 80 Feuerwehrleute rückten um kurz nach 17 Uhr zum Einsatzort an der Storkower Straße aus. Die Lage war zunächst unübersichtlich, sagte ein Feuerwehrsprecher. Giftige Rauchgase drangen durch mehrere Wohnungen. Einige Bewohner hätten Lungen- und Augenreizungen erlitten.

Die Einsatzkräfte retteten fünf Verletzte, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer im dritten Obergeschoss wurde mittlerweile gelöscht, sagte der Sprecher um 17.35 Uhr.

Wohnungsbrand in der #Storkower_Str. In #Prenzlauer_Berg. Brandbekämpfung wurde eingeleitet. Gemeldet wurden mehrere Verletzte. Wir sind mit knapp 80 Kräften im Einsatz, Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 4, 2023

Das Haus besteht aus mehreren Wohneinheiten, was die Löscharbeiten zunächst unübersichtlich machte. Dennoch schafften es die Brandbekämpfer, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Zimmer zu verhindern. Ob und wann die Bewohner ins Haus zurück dürfen, war zunächst unklar.