Berlin -Am südlichen Stadtrand Berlins in Marienfelde soll ein neues Bauprojekt mit bis zu 340 Wohnungen entstehen. Bei seiner Sitzung am Dienstag beschloss der Berliner Senat die dafür notwendige Änderung des Berliner Flächennutzungsplans, wie Stadtentwicklungs- und Bausenator Christian Gaebler (SPD) anschließend mitteilte. Im Stadtteil Marienfelde im Bezirk Tempelhof-Schöneberg soll das neue Wohnquartier Mariengrün entstehen.

Verantwortlich für die Umsetzung des Projekts ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft Degewo. Das Abgeordnetenhaus muss dem Senatsbeschluss noch zustimmen. Gaebler zufolge ist das neue Quartier am Lichterfelder Ring/Waldsassener Straße ein Beitrag, um bezahlbaren und sozial gerechten Wohnraum zu schaffen. Baubeginn soll noch bis Ende der Legislaturperiode 2026 sein.

CDU und SPD hatten sich vor dem Hintergrund von Wohnungsmangel und jahrelang gestiegenen Mieten im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, den Wohnungsbau voranzutreiben. So sollen jährlich bis zu 20.000 Wohnungen in Berlin neu gebaut werden, davon bis zu 5000 Sozialwohnungen.