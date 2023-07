6,54 Euro pro Quadratmeter: Berlin hat relativ stabile Mieten

Die Mieten in Berlin sind auf 6,54 Euro pro Quadratmeter im Monat (nettokalt) gestiegen. Damit sind die Preise für Bestandsmieten im vergangenen Jahr nach Angaben des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) recht stabil geblieben. Sie lagen nur zwei Prozent über dem Vorjahreswert von 6,41 Euro. Für Mieterinnen und Mieter sei das eine „ausgesprochen positive“ Entwicklung, sagt Verbandschefin Maren Kern.

Wirtschaftlich sei diese Situation aber zunehmend schwierig für die Unternehmen. „Jeder Haushalt weiß: Wenn das Einkommen stagniert, die Kosten aber steigen, wird das über kurz oder lang zu einem ernsthaften Problem. An diesem Punkt sind wir jetzt“, sagte Kern laut Mitteilung.

Wohnungswirtschaft: Investitionssumme erstmals seit 16 Jahren gesunken

Der Berliner Wohnungswirtschaft gehe unter anderem aufgrund von Kostensteigerungen, Lieferschwierigkeiten, langwierigen Baugenehmigungsverfahren und stagnierenden Einnahmen „die Puste aus“. Damit gehe eine geringere Investitionskraft einher. Die BBU-Mitgliedsunternehmen investierten 2022 etwa 2,6 Milliarden Euro – im Vergleich zu 2,89 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Der Verband machte zudem deutlich, dass gleichzeitig die hohen Preissteigerungen auf dem Bau sämtliche Materialien und Dienstleistungen verteuert hätten. Die Investitionssumme sank erstmals seit 16 Jahren.

Von der Politik fordern die BBU-Mitgliedsunternehmen laut einer Umfrage unter anderem Verlässlichkeit in wohnungspolitischen Entscheidungen, den Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Beschleunigung und Vereinfachung von Baugenehmigungsverfahren.

Der BBU hat 342 Mitgliedsunternehmen, 131 davon in Berlin. Die rund 770.000 Wohnungen entsprechen rund 45 Prozent des Berliner Mietwohnungsbestandes.

2022 stellten die BBU-Mitgliedsunternehmen 7172 neue Wohnungen in Berlin fertig – ein Rekordwert. In diesem Jahr rechne man mit ähnlich vielen Neubauwohnungen. Kern bezeichnete diese Entwicklung allerdings als „Echo der Vergangenheit“, da die Bauprojekte bereits vor mehreren Jahren angeschoben worden seien. 2024 erwarte man einen Rückgang bei den Fertigstellungen um 27 Prozent. Der Berliner Senat hat das Ziel, dass jährlich 20.000 neue Wohnungen in der Hauptstadt gebaut werden.