Woidke bedankt sich bei Einsatzkräften für ihre Arbeit

Dietmar Woidke (r, SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, spricht während einer Pressekonferenz. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Neuruppin -Kurz vor Weihnachten hat sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei Feuerwehrleuten und Mitarbeitern von Sozial- und Pflegeeinrichtungen für ihr Engagement bedankt. Nach zweijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie besuchte er am Donnerstag die Leitstelle der Feuerwehr in Potsdam, eine Tagesgruppe für Kinder des Diakonischen Werks Oderland-Spree in Wriezen (Landkreis Märkisch-Oderland) und ein Hospiz in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin). Die Besuche gehen am Freitag weiter.