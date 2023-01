Woidke macht Waldbrandschutz zur Chefsache: Beratungen Nirgendwo sonst in Deutschland gab es 2022 so viele Waldbrände wie in Brandenburg. Wie kann das Land den Schutz vor verheerenden Feuern verbessern? Der Minis... dpa

Ein Schild mit der Aufschrift «Schütz den Wald vor Brandgefahr» hängt in einem Wald an einem Waldweg. Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Potsdam -Im knochentrockenen Sommer 2022 haben Feuerwehrleute unter großen Strapazen gegen Waldbrände in Brandenburg gekämpft. Mehr als 500 Feuer waren es - so viele wie seit Jahren nicht. Wie groß wird die Gefahr in diesem Jahr? Brandenburgs Landesregierung kündigte an, sich besser für die bevorstehende Waldbrandsaison rüsten zu wollen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) macht die Waldbrand-Bekämpfung nun auch zur Chefsache.