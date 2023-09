Region Hannover gibt Problem-Wolf zum Abschuss frei

Die Naturschutzbehörde der Region Hannover hat einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Wie die Hessische/Niedersächsische Allgemeine berichtete, folgte die Entscheidung auf die Risse von mehreren Tieren in der Region.

Ein Sprecher teilte mit, dass der Wolf ein wiederholtes, erlerntes und problematisches Rissverhalten zeigte. Der Wolf ist offenbar Teil eines größeren Rudels. Auch andere Mitglieder dieses könnten abgeschossen werden. Die Genehmigung der Behörde soll bis Ende Februar nächstes Jahr gültig bleiben. Im südlichen Niedersachsen kam es seit Anfang 2022 vermehrt zu Rissen.

Der Abschuss von Wölfen wurde in Deutschland zuletzt heftig diskutiert. Bundeswirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) kündigte in der Debatte um eine Balance zwischen dem Schutz des Wolfes und dem Schutz von Nutztieren eine pragmatische und unbürokratische Lösung für den Abschuss von Wölfen an.