Wolf im Schafspelz: Kostümierter Häftling scheitert bei Gefängnisausbruch

Ein südamerikanischer Häftling hat auf kreative Weise versucht, aus einem Hochsicherheitsgefängnis auszubrechen. Dazu verkleidete er sich als Schaf. Wie die New York Post berichtet, handelte es sich bei dem Insassen um José Luis Callisaya Diaz, der eine 15-jährige Haftstrafe wegen Mordes verbüßt.

Für den Fluchtversuch wickelte sich Diaz laut den Angaben in ein Schafsfell. In dem Kostüm wollte er schließlich durch das Gefängnis in die Freiheit kriechen. Allerdings bemerkten die Wächter schnell, dass sich der Insasse nicht in der Zelle befindet und begannen mit der Suche. Nach kurzer Zeit konnte er trotz der Identitätsverschleierung gefasst werden.

Kurz vor Entdeckung: Maskierter Mörder wird zum Vierbeiner

Fotos zeigen, wie sich der verurteilte Mörder auf allen Vieren fortbewegt. Zudem wurde eine Rückenansicht veröffentlicht, die das zottelige Schafsfell am Körper des Mannes zeigt.

Der Versuch, die Sicherheitskräfte in die Irre zu führen, ereignete sich bereits Anfang Februar, wurde allerdings erst jetzt bekannt.