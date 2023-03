Wolf in Brandenburg erlegt Ein Wolf, der in Brandenburg mindestens 76 Nutztiere gerissen haben soll, ist erlegt worden. Die genetisch untersuchten Proben hätten die Identität des Wolfe... dpa

Dahmetal -Ein Wolf, der in Brandenburg mindestens 76 Nutztiere gerissen haben soll, ist erlegt worden. Die genetisch untersuchten Proben hätten die Identität des Wolfes bestätigt, teilte ein Sprecher des Landesumweltamts am Donnerstag in Potsdam mit. Der Wolf war demnach bereits am 5. März im Landkreis Teltow-Fläming erlegt worden.