Wolf in Teltow-Fläming darf gezielt geschossen werden Wölfe reißen Schafe, auch Schutzzäune können sie mitunter nicht aufhalten. In Brandenburg - Wolfsland Nummer eins in Deutschland - darf nun ein Tier, das wie...

ARCHIV - Ein Wolf läuft durch einen Wald. Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Potsdam -In Brandenburg ist ein Wolf gezielt zum Abschuss freigegeben. Das Tier in der Region Teltow-Fläming habe gelernt, Schutzzäune zu überwinden und habe wiederholt Schafe in einer Herde gerissen, sagte der Sprecher des Landesamts für Umwelt (LfU), Thomas Frey, in Potsdam. In Brandenburg leben im deutschlandweiten Vergleich die meisten Wölfe. Mit einem großen Zuwachs der Population rechnen Fachleute derzeit nicht mehr, die Zahl der Wolfsrudel stagniert seit 2019/2020, wie es hieß.