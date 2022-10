Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Menschen angesichts der Energiekrise auf Entbehrungen im Winter eingestimmt. „Darüber muss man nicht jammern, sondern man muss erkennen: Vieles ist nicht selbstverständlich“, sagte Schäuble dem Sender Bild-TV. Auch sollte man ein paar Kerzen, Streichhölzer und eine Taschenlampe zu Hause haben – für den Fall eines Stromausfalls, riet der CDU-Politiker.

Auf die Hypothese, ob die Deutschen in diesem Winter frieren werden, sagte Schäuble dem Sender: „Dann zieht man halt einen Pullover an. Oder vielleicht noch einen zweiten Pullover. Darüber muss man nicht jammern, sondern man muss erkennen: Vieles ist nicht selbstverständlich. “

Wolfgang Schäuble: „Immer nur Spaß haben – das ist keine Lebenserfüllung“

Auf die Frage, ob die Deutschen verwöhnt seien, erklärte er: „Klar, das sind wir doch alle. Ich auch. Wir müssen jetzt aber der Gefahr widerstehen, dass es immer so weitergeht. Die Deutschen werden sich wieder mehr anstrengen müssen!“

Und weiter: „Mir macht Sorge, dass so viele Deutsche gerade lieber weniger arbeiten wollen: zum Beispiel in Teilzeit und nie am Wochenende. Das wird nicht funktionieren. Denn überall fehlen Arbeitskräfte! Meine Erfahrung ist: Immer nur Spaß haben – das ist keine Lebenserfüllung.“