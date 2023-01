Wolfs-Hund aus Berlin-Spandau läuft offenbar immer noch frei herum

In Spandau wurde am Wochenende ein Hund gesichtet, den die Polizei und Behörden lange für einen echten Wolf hielten. Die Besitzerin vermisst ihn noch immer.

Ein wolfsähnlicher Hund – ähnlich wie auf diesem Symbolbild – hat in Berlin-Spandau am Wochenende für Aufregung gesorgt.

Der wolfsähnliche Hund, der am Wochenende in Berlin-Spandau gesehen wurde, läuft einem Medienbericht zufolge wohl immer noch frei herum. Das Frauchen sucht ihn noch, wie die B.Z. schreibt. Die Zeitung beruft sich dabei auf die Besitzerin aus Brandenburg.

Am Wochenende wurde das Tier mehrfach in der Kolonie Hasenheide im Ortsteil Wilhelmstadt in Berlin-Spandau gesehen. Da die Polizei und ein Revierförster ihn für einen echten Wolf hielten, war die Aufregung entsprechend groß. Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein, wie auch die Berliner Zeitung berichtete. Erst am Sonntagnachmittag sorgte ein Tierexperte der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz nach einer Sichtung weiterer Fotos für Entwarnung. Es handele sich um einen wolfsähnlichen Hund.

Da von dem Tier keine Gefahr ausgeht, ist die Besitzerin bei der Suche jetzt wohl auf sich allein gestellt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum weder die Senatsverwaltung noch die Polizei noch das Veterinäramt von der Suchaktion wissen.