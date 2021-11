Berlin - Neben Wolken, Regen und Nebel ist zur Mitte der Woche auch Sonnenschein in Berlin und Brandenburg möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginne der Mittwoch teilweise mit Nebel, tagsüber wird es wolkig mit heiteren Abschnitten. Im Süden der Region scheint die Sonne am meisten, im Norden am wenigsten. Die Temperaturen liegen zwischen neun und zwölf Grad.

Der Donnerstag wird ungemütlicher mit vielen Wolken und Regen, der teils länger anhält und kräftiger ausfällt. Die Höchstwerte liegen bei acht Grad. Auch der Freitag bleibt laut DWD-Vorhersagen stark bewölkt – gebietsweise ist Sprühregen möglich. Im Laufe des Tages wird es trockener. Die Temperaturen liegen zwischen neun und elf Grad. Auch der Samstag soll laut DWD-Meteorologen bewölkt bleiben, stellenweise auch regnerisch.