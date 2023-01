Wolken und Sprühregen am Sonntag in Berlin und Brandenburg Am Sonntagvormittag fällt in Berlin und Brandenburg etwas Schnee oder Schneeregen, mitunter kann es glatt werden. Im Verlauf des Tages ist der Himmel größten... dpa

Potsdam -Am Sonntagvormittag fällt in Berlin und Brandenburg etwas Schnee oder Schneeregen, mitunter kann es glatt werden. Im Verlauf des Tages ist der Himmel größtenteils bedeckt und es kann Sprühregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Es wird etwas milder als die letzten Tage - die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und fünf Grad.