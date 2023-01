Wolken und vereinzelter Regen in Berlin und Brandenburg Dichte Wolken und vereinzelte Schauer werden in Berlin und Brandenburg erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, ziehen am Vormitt... dpa

Wolken ziehen über das abendliche Alpenvorland. lbild Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbo

Berlin/Potsdam -Dichte Wolken und vereinzelte Schauer werden in Berlin und Brandenburg erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, ziehen am Vormittag einige Wolken auf, die sich bis zum Nachmittag hartnäckig halten. Später lockert es dann ein wenig auf - bei Höchsttemperaturen zwischen sechs und acht Grad Celsius. In der Nacht bleibt es bewölkt und es regnet gebietsweise. Dabei kühlt es auf Tiefstwerte zwischen einem und vier Grad ab.