Wolkenreich und nass im Süden, Sonne im Norden So richtig kommt der Frühling in Deutschland noch nicht in Fahrt. Das Wochenende bleibt sehr wechelhaft, ab Montag ist Besserung in Sicht. dpa

Offenbach -Tief Markus sorgt deutschlandweit für wechselhaftes Aprilwetter und niedrige Temperaturen. Am Sonntag bleibt es im Süden und Osten überwiegend stark bewölkt und bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Immer wieder sind auch Regenschauer dabei. In den Alpen kann es im Tagesverlauf sogar ein paar Zentimeter Neuschnee geben.