Wolkig und teils regnerisch in Berlin und Brandenburg

Potsdam -Wolkenverhangen und mancherorts mit etwas Regen oder Schneeregen beginnt der Dienstag in Berlin und Brandenburg. Es kühlt ab auf Höchsttemperaturen zwischen vier und sechs Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Ab dem Mittag klart es zunehmend auf, am Abend wird es frostig. Es weht ein teils frischer Südwestwind.