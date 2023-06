Präsident Selenskyj ernennt Melnyk zum Botschafter in Brasilien

Die Ukraine bemüht sich um bessere Beziehungen mit lateinamerikanischen Staaten. In Brasilien wird das Land nun von dem ehemaligen ukrainischen Botschafter in Berlin vertreten.

In Deutschland hat sich Andrij Melnyk mit einigen verbalen Ausfällen einen zweifelhaften Ruf verschafft. Nun schickt ihn der ukrainische Präsident als Botschafter nach Brasilien. Michael Kappeler/dpa

Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat einen neuen Posten inne. Künftig wird er sein Land in Brasilien vertreten. Das entsprechende Dekret wurde am Dienstag vom Präsidentenbüro veröffentlicht. Die Personalie war Mitte Mai bereits bekannt geworden.

Melynk war von 2015 bis 2022 ukrainischer Botschafter in Deutschland. In der deutschen Öffentlichkeit wurde er durch seine verbalen Ausfälle unter anderem gegenüber Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekannt, den er etwa als „beleidigte Leberwurst“ bezeichnete.

Eine kleine Randnotiz: Präsident Selenskyj hat Andrij Melnyk offiziell zum neuen Botschafter in Brasilien ernannt. — Denis Trubetskoy (@denistrubetskoy) June 20, 2023

Nach seiner Abberufung nach Kiew wurde der Diplomat im vergangenen November zum Vizeaußenminister der Ukraine ernannt. Dabei war er bereits für die Beziehungen zu Nord- und Südamerika zuständig. Gründe für die Zurückstufung zum Botschafter wurden nicht bekannt.