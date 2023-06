Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Abgeordneten seines Landes aufgefordert, medizinisches Cannabis zu legalisieren, um den Ukrainern zu helfen, die „Schmerzen, den Stress und das Trauma des Krieges“ zu überwinden.

„Alle weltweit bewährten Verfahren und Lösungen, so komplex oder ungewöhnlich sie auch sein mögen, sollten in der Ukraine angewandt werden, damit alle ukrainischen Bürger nicht die Schmerzen, den Stress und das Trauma des Krieges ertragen müssen“, sagte Selenskyj in einer Rede vor der Werchowna Rada am Mittwoch. Er wies auf die Notwendigkeit hin, die psychische und physische Rehabilitation in der Ukraine auszubauen, was sowohl den Bau von Rehabilitationszentren als auch die Ausbildung des entsprechenden Personals umfasst.

„Vor allem müssen wir endlich aufrichtig Medikamente auf Cannabisbasis für alle, die sie brauchen, legalisieren“, sagte der ukrainische Präsident.

Im Juni 2022 legte das ukrainische Ministerkabinett einen Gesetzentwurf zur Regelung der Verwendung von Cannabispflanzen in der Ukraine für medizinische, industrielle und wissenschaftliche Zwecke vor. Anfang des Jahres appellierten Menschenrechtsorganisationen und andere ukrainische NGO in einer Petition an die Abgeordneten, den Gesetzentwurf zu verabschieden. Nach Angaben der Unterzeichner benötigten bereits vor der Invasion Russlands in der Ukraine mehr als zwei Millionen schwerkranke Patienten Medikamente auf Basis von medizinischem Cannabis. Aufgrund des Krieges, habe diese Zahl laut Schätzungen deutlich zugenommen.