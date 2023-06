„Verschwitzt und rattenähnlich“: Tucker Carlson lästert in neuer Twitter-Sendung über Selenskyj

Der kürzlich vom US-Nachrichtensender Fox News entlassene Moderator Tucker Carlson veröffentlichte die erste Folge seiner neuen Sendung auf dem Onlinedienst Twitter. Innerhalb weniger Stunden zählte die Sendung – eine Mischung aus kremlfreundlichen Tiraden und Verschwörungstheorien – 50 Millionen Aufrufe.

In der Folge bezeichnet Carlson den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als „verschwitzt und rattenähnlich“, „einen Christenverfolger“ und als Partner amerikanischer Investmentbanker. Außerdem behauptet er, dass die ukrainischen Streitkräfte für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms am Dienstag verantwortlich seien.



„Die Sprengung des Staudamms mag für die Ukraine schlecht sein, aber sie schadet Russland noch mehr, und genau aus diesem Grund hat die ukrainische Regierung darüber nachgedacht, den Staudamm zu zerstören“, sagte Carlson. „Was ist mit den Hunderten Milliarden US-Dollar passiert, die wir in die Ukraine geschickt haben? Keine Ahnung“, fügt er hinzu.

Sowohl die Ukraine als auch Russland haben sich gegenseitig für die Zerstörung des Staudamms verantwortlich gemacht, der auf russisch kontrolliertem Gebiet in der Ukraine liegt und weite Teile des Landes mit Wasser versorgt. Westliche Geheimdienste sagten, sie wüssten nicht, wer dafür verantwortlich sei. „Wir haben die Berichte gesehen, dass Russland für die Explosion am Damm verantwortlich war“, sagte John Kirby, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, am Dienstag. „Wir tun unser Bestes, um diese Berichte auszuwerten, und wir arbeiten mit den Ukrainern zusammen, um weitere Informationen zu sammeln, aber wir können nicht abschließend sagen, was passiert ist.“

Donald Trumps Lieblingsmoderator

Carlson, der Donald Trump immer wieder interviewte, hatte von den Abendmoderatoren der US-Nachrichtensender die besten Einschaltquoten. Immer wieder wurden ihm auch politische Ambitionen nachgesagt.



Ende April war Carlson von Fox News entlassen worden. Die Trennung erfolgte weniger als eine Woche nach dem historischen Vergleich zwischen Fox News und dem Wahlmaschinen-Unternehmen Dominion im Streit um falsche Wahlbetrugsvorwürfe nach der Präsidentschaftswahl 2020. Carlsons Name war im Zusammenhang mit dem von Dominion angestrengten Verleumdungsverfahren gegen Fox News immer wieder aufgetaucht. Wenige Tage vor seiner Entlassung hatte Carlson noch Twitter-Chef Elon Musk auf Fox News interviewt.

Der Technologie-Milliardär hatte Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar (heute rund 40 Milliarden Euro) übernommen. Kritikern zufolge haben Hassrede und Falschinformationen auf der Plattform seitdem stark zugenommen. Twitter musste in den vergangenen Monaten zudem immer wieder auch mit technischen Problemen kämpfen und hat viele Werbekunden verloren. (mit AFP)