Selenskyj: Putin wird den Ukraine-Krieg nicht überleben

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Interview mit dem brasilianischen Sender Globo News eine deutliche Äußerung über den russischen Präsidenten Wladimir Putin getätigt. Er sei der Überzeugung, Putin werde den langen Krieg gegen die Ukraine nicht überstehen. Der Focus berichtete darüber.

Auf die Frage, ob sich in der Ukraine eine ähnliche Situation wie in Syrien entwickeln könnte, wo Russland bereits seit 2015 auf Seite der Regierung kämpft, sagte Selenskyj: „Er wird sterben“. Laut dem ukrainischen Präsidenten strebt Russland derzeit eine Pause an, um Ressourcen anzuhäufen, doch dies werde die Ukraine nicht zulassen.

Der Einschätzung britischer Geheimdienste zufolge baut Russland für den Krieg in der Ukraine derzeit erstmals in größerem Maßstab neue Kampfeinheiten auf. Doch die Behörde äußert auch Zweifel am Erfolg dieser Strategie: „Ohne eine große neue Welle einer verpflichtenden Mobilmachung wird Russland wahrscheinlich nicht genug neue Truppen finden, um auch nur eine neue Armee zu versorgen“.