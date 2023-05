Wolodymyr Selenskyj: Zeitplan für Gegenoffensive der Ukraine steht

Nach Luftangriffen auf die Ukraine am Montag und in der Nacht zu Dienstag kündigt der ukrainische Präsident die Gegenoffensive im Krieg gegen Russland an.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer seiner Videobotschaften eine Gegenoffensive seines Landes im Krieg gegen Russland angekündigt. „Und natürlich gibt es keine größere Erniedrigung für einen Terrorstaat als den Erfolg unserer Krieger“, sagte er. „Es gibt keine Alternative, als die komplette Befreiung unseres Landes.“ Selenskyj berichtete auch, dass er sich mit der Militärführung in Kiew getroffen habe, um die Schritte der Großoffensive gegen die russische Invasion zu besprechen. Der Zeitplan sei das Wichtigste. „Der Zeitplan, wie wir vorrücken werden. Das werden wir. Die Entscheidungen sind getroffen.“

Nach den massiven russischen Angriffen mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen hat Selenskyj außerdem der Flugabwehr des Landes für die Rettung Hunderter Menschenleben gedankt. Es habe zwar einige Einschläge gegeben, aber die meisten Drohnen und Raketen seien abgeschossen worden, sagte Selenskyj in seiner am Montagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. „Die Welt muss sehen, dass der Terror verliert“, sagte er. Es seien mindestens einige Hundert Menschenleben durch die Flugabwehr an einem Tag gerettet worden, lobte er.

Die Flugabwehrsysteme vom US-Typ Patriot hätten geholfen, das Böse zu zerstören, meinte Selenskyj, der auch weitere Hilfe forderte, um die Verteidigung des Landes zu vervollkommnen. Auch in der Nacht zu Dienstag gab es Luftanagriffe auf die Ukraine. Dabei wurde ein Mensch tödlich verletzt.