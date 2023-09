Ende August sorgte Papst Franziskus für Wirbel aufgrund einiger Äußerungen, die der 84-Jährige während einer Videokonferenz zum panrussischen Tag der katholischen Jugend in Sankt Petersburg tätigte. Franziskus' Worte über das „große Russland von Peter I und Katharina II“ stießen auf Kritik, insbesondere auf ukrainischer Seite. Der ukrainische Sprecher des Außenministeriums, Oleg Nikolenko, beschrieb die Aussagen von Franziskus sogar als „imperialistische Propaganda“.

Nun hat sich dazu auch Mikhail Podoljak geäußert, der engste Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. „Es hat keinen Sinn, über einen Vermittler namens Papst zu sprechen, wenn dieser eine prorussische Position vertritt, die für alle offensichtlich ist“, sagte Podoljak in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender Kanal 24.

Für Podoljak sei es klar, dass der Papst „eine prorussische Position vertritt“. Die Haltung des Papstes würde den Krieg fördern, so Selenskyjs Berater. „Daher kann der Vatikan keine Vermittlungsfunktion haben, da es sich dabei um eine Funktion handelt, die die Ukraine oder die Justiz täuscht.“

Ukraine weist auf russische Investitionen in der Vatikanbank hin

„Wir werden vom Vatikan keine faire Bewertung dieses Krieges und Verhaltensmuster erhalten“, fügte Podoljak hinzu. Der politische Beamte und ehemalige Journalist wies dann auf angebliche von Russland betätigte Investitionen in der Vatikanbank hin. „Warum hat ein Land namens Vatikan eine so seltsame Position? Wir müssen das noch genauer analysieren“, sagte Podoljak.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 äußerte sich Papst Franziskus mehrmals zum Konflikt. Seine Position war allerdings nicht immer im Einklang mit den Erwartungen der Ukrainer. Während er Russland als Aggressor verurteilte, gab er auch der Nato eine gewisse Mitverantwortung und verursachte Verwirrung durch „Friedensgesten“ gegenüber Russland, die von vielen Ukrainern als unangemessen empfunden wurden.

Der Papst setzt sich für eine diplomatische Lösung und gegen Waffenlieferungen ein, was von einigen als zu „russlandfreundlich“ interpretiert wurde und auch innerhalb der christlichen Gemeinschaft zu Diskussionen führte. Seine „Panne“ am panrussischen Tag der katholischen Jugend in Sankt Petersburg musste der Heilige Stuhl mit einer Pressemitteilung wiedergutmachen. Franziskus habe in keiner Weise beabsichtigt, imperialistische Logiken und politische Persönlichkeiten zu preisen, ließ das Pressebüro des Vatikans wissen. Dies reichte anscheinend nicht, um die Wogen zu glätten.