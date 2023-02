WorldPride mit Sydney erstmals in südlicher Hemisphäre Die WorldPride wird zum mittlerweile achten Mal gefeiert - und zum ersten Mal auf der südlichen Erdhalbkugel. In Sydney sind mehr als 300 Events geplant. dpa

Sydney -Sydney leuchtet in den nächsten 17 Tage in allen Farben des Regenbogens: Die australische Metropole hat am Freitag den Startschuss für die WorldPride 2023 gegeben, die bedeutendste Großveranstaltung des Jahres für die weltweite LGBTQIA+-Gemeinde. Das bunte Festival findet erstmals in seiner Geschichte in einer Stadt der südlichen Hemisphäre statt. Geplant sind mehr als 300 Events, darunter Konzerte, Filme, Ausstellungen, Drag-Shows und Paraden, in denen Vielfalt und Akzeptanz gefeiert werden.