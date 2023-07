Wovon Berlin träumt, wird in Paris wahr: Bald gibt es Flussbäder in der Seine

Das seit 100 Jahren geltende offizielle Badeverbot im Pariser Fluss Seine soll ab 2025 fallen. Dann dürfen Einwohner und Besucher erstmals wieder im Fluss schwimmen. Drei Stellen sollen für diese Zwecke mit Bojen, Stegen, Umzugskabinen und Duschen hergerichtet werden, teilte die Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Sonntag mit. Eine der Stellen befinde sich nahe dem Eiffelturm.

Ähnliche Flussbad-Pläne sind in Berlin vom Bund der Steuerzahler zuletzt harsch als sofort zu stoppendes Millionengrab kritisiert worden.

Wieder in der Seine schwimmen zu können, ist ein lange gehegter Wunsch in der französischen Hauptstadt. Offiziell verboten wurde dies 1923, bis Anfang der 60er Jahre wurde das Schwimmen aber durchaus noch praktiziert. Das Problem ist die Wasserqualität des Flusses.

Einen Schub bekam das Vorhaben jetzt durch die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Einzelne Schwimmwettkämpfe sollen dabei in der Seine stattfinden. Zu diesem Zweck wurden bereits umfangreiche Bemühungen zur Verbesserung der Wasserqualität gestartet. 1,4 Milliarden Euro werden für eine sauberere Seine im Großraum Paris nach Angaben der Stadt investiert.

Hausboote an Kanalisation angeschlossen

„Dies ist ein langgehegter Traum, und er ist auf einem sehr guten Weg, endlich Wirklichkeit zu werden“, teilte die Stadt mit. „Sicheres Baden in der Seine wird möglich sein.“ Ein Großteil der Arbeiten soll bis zum Sommer abgeschlossen sein. Dabei geht es um den Anschluss von 23 000 Wohnungen an die Kanalisation, die ihre Abwässer bisher noch ungereinigt in die Seine leiteten. Außerdem werden 260 Hausboote an die Kanalisation angeschlossen. Kläreinrichtungen werden außerdem modernisiert oder neu errichtet.

In einem Seitenarm der Seine war vor einigen Jahren bereits ein schwimmendes Freibad eingerichtet worden. Dabei schwimmen die Besucher aber nicht im Fluss selber, sondern in den im Wasser verankerten Becken.