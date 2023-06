Wowereit eröffnet im Madame Tussauds neuen Themenbereich

Berlin -Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit hat am Dienstag einen neuen Bereich im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds eröffnet. Der Themenbereich „Award Party“ soll die Feierlichkeiten einer Preisverleihung auf dem roten Teppich nachstellen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Das Madame Tussauds feiert in diesem Jahr sein 15. Jubiläum. Neu mit dabei ist auch eine Figur von US-Superstar Rihanna.

„Ich bin immer wieder erstaunt, wie realistisch die Figuren sind und wie detailgetreu“, sagte Wowereit bei der Eröffnungsfeier. Neben Rihanna zieren noch andere Figuren den Bereich - und sind extra für die Eröffnung umgestylt worden. Dazu gehören etwa Barbara Schöneberger, Elyas M'Barek und Matthias Schweighöfer, aber auch Brad Pitt, Selena Gomez und Leonardo DiCaprio. Im Herbst soll ein weiterer Themenbereich öffnen.

Wowereit hatte 2008 das Madame Tussauds Unter den Linden eröffnet - damals noch als Regierender Bürgermeister Berlins. Er ist dort auch mit einer eigenen Figur dargestellt.