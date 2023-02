„Wunder“: Siebenfache Mutter bringt Fünflinge zur Welt

Dominika Clarke hat alle Frühjüchen nach 29 Wochen Schwangerschaft wohlbehalten zur Welt gebracht. Die Geburt sorgte in ihrem Heimatland Polen für Schlagzeilen.

Eine siebenfache Mutter hat in Polen nach einer unerwarteten Schwangerschaft mit Fünflinge ihren Nachwuchs zu früh, aber wohlbehalten zur Welt gebracht. Dominika Clarke, die bereits Mutter von sieben Kindern im Alter von zehn Monaten bis zwölf Jahren ist, brachte am Sonntag in Krakau Fünflinge zur Welt, wie polnische Medien berichteten. Sie fühle sich nach der Schwangerschaft „besser als erwartet“, sagte Clarke.

Die Neugeborenen, drei Mädchen und zwei Jungen, heißen Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose und Henry James. Die Babys wurden nach 29 Wochen per Kaiserschnitt zur Welt gebracht und werden derzeit noch zusätzlich beatmet. Der Leiter der Neonatologie des Krakauer Krankenhauses zeigte sich hinsichtlich des Zustands der fünf Frühchen zuversichtlich. „Wir hoffen, den freudigen Moment ihrer Entlassung zu erreichen“, sagte Ryszard Lauterbach.

Ehepaar plante nur ein weiteres Kind

Eigentlich hatte das Paar lediglich ein weiteres Kind geplant. „Aber es stellte sich heraus, dass es noch mehr waren“, sagten Clarke und ihr britischer Ehemann Vince. Die Schwangerschaft bezeichneten sie als „Wunder“.

Dem Krankenhaus zufolge stehen die Chancen auf die Geburt von Fünflinge eins zu 52 Millionen. Die „Chancen auf einen Lottogewinn“ seien größer gewesen, sagte die glückliche Mutter. Aber als Mathematikerin gefalle ihr „diese Art von Statistik“.