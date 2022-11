Wunschzettel an den Weihnachtsmann: Postamt Himmelpfort eröffnet

Das Weihnachtspostamt im brandenburgischen Himmelpfort hat am Dienstag wieder seine Tore geöffnet. Der Weihnachtsmann sei dafür umweltfreundlich per E-Scooter angereist, erklärte die Deutsche Post. Bis zum 24. Dezember werde er gemeinsam mit 20 Helferinnen und Helfern wieder Kinderbriefe mit Wunschzetteln beantworten. Bislang seien rund 8000 Wunschzettel aus Deutschland und dem Ausland in Himmelpfort eingetroffen.

Nicht zu viel Zeit nehmen: Die Helfer brauchen etwa zwei Wochen

An den Wochenenden bis Heiligabend würden Wunschzettel jeweils donnerstags bis sonntags persönlich am Fenster oder vor dem Postamt entgegengenommen. Briefe an den Weihnachtsmann sollten bis zum 11. Dezember in Himmelpfort eingehen, damit die Antwort rechtzeitig vor Heiligabend eintrifft, hieß es. Wichtig sei dabei auch der Absender.

Nach der Anzahl der Briefe ist die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort die größte in Deutschland. Im vergangenen Jahr gingen den Angaben zufolge rund 300.000 Wunschzettel in Himmelpfort ein, davon etwa 15.000 aus dem Ausland. Von den Kinderbriefen aus 58 Ländern kamen die meisten aus China, Polen und Russland. Die weiteste Reise nach Himmelpfort hatte ein Wunschzettel aus Neuseeland zurückgelegt.

Wunschzettel von Kindern werden an ein Weihnachtspostamt gesendet. imago/localpic

Ukrainische Wunschzettel: Diese Weihnachtspoststelle ist geeignet

Insgesamt gibt es in Deutschland sieben weihnachtliche Spezialpostämter. Neben Engelskirchen und Himmelpfort sind das die Weihnachtspostfilialen im bayerischen Himmelstadt, in St. Nikolaus im Saarland sowie in Himmelsthür, Himmelpforten und Nikolausdorf in Niedersachsen.

Das Christkind hat in Engelskirchen rund sechs Wochen vor Weihnachten eine ganz besondere Arbeit aufgenommen. Es beantwortet Wunschzettel nun auch auf Ukrainisch, wie die Deutsche Post zur offiziellen Eröffnung der sogenannten Christkindpostfiliale in Engelskirchen im Bergischen Land mitteilte.