Die Staatsanwaltschaft hat fünf Monate nach der Tötung eines zehn Jahre alten Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel die Ermittlungen abgeschlossen. Verantwortlich für den Tod des Kindes ist nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft ein elf Jahre alter Junge, der ebenfalls in dem Heim in Wunsiedel lebte. Ein 25-Jähriger soll das Mädchen zuvor vergewaltigt haben.

Das Mädchen wurde Anfang April tot aufgefunden. Den nun abgeschlossenen Ermittlungen zufolge war der als Seriendieb in der Region aktive 25-Jährige in der Nacht zum 4. April über ein offenes Badezimmer in die Einrichtung eingedrungen, um dort ebenfalls zu stehlen. Zunächst sei er zufällig auf den Elfjährigen und danach auf die Zehnjährige getroffen. An dem Mädchen soll er mit den Händen sexuelle Handlungen vorgenommen und danach die Einrichtung wieder verlassen haben.

Elfjähriger tötet Mädchen in Wunsiedler Kinderheim nach Streit

Ursprünglich galt der 25-Jährige als möglicherweise mitverdächtig wegen der Tötung des Mädchens. Nach Abschluss der Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass es nach dem Verlassen der Einrichtung durch den 25-Jährigen zu einem Streit der beiden Kinder kam. „Eine Beteiligung an der Tötung des zehnjährigen Mädchens ist dem Angeschuldigten nicht nachzuweisen“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet, dass der elfjährige Junge das Mädchen umgebracht hat, nachdem der 25-Jährige das Heim verlassen hatte. Es soll zwischen den Kindern zum Streit gekommen sein. Während des Streits soll der Elfjährige das Mädchen dann getötet haben. Wegen seiner Strafunmündigkeit läuft kein Verfahren gegen den Jungen. Er sei durch die Behörden in gesicherte Obhut genommen worden.

25-Jähriger wegen Vergewaltigung, Diebstahl und Brandstiftung angeklagt

Über die Zulassung der Anklage gegen den weitgehend geständigen 25-Jährigen muss das Landgericht Hof entscheiden. Dem aus dem Raum Wunsiedel stammenden Mann werden neben Vergewaltigung auch Diebstahl und Brandstiftung vorgeworfen. Er soll seit Anfang 2022 fünf Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen im Wert von rund 16.000 Euro gestohlen haben, um diese über das Internet zu verkaufen.

Einen der Container soll er in Brand gesetzt haben. Insgesamt soll der Mann einen Sachschaden von gut 50.000 Euro verursacht haben. Noch nicht abgeschlossen sind in dem Fall die Ermittlungen zur Strafanzeige einer Privatperson, die den für die Fürsorge der Kinder zuständigen Behörden Pflichtverletzungen vorwirft.