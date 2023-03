Drogenfahnder des Landeskriminalamts (LKA) in Brandenburg haben am vergangenen Samstag mehrere mutmaßliche Drogendealer und Betreiber einer Cannabisplantage festgenommen. Zudem beschlagnahmten die Ermittler bei mehreren Durchsuchungen in vier verschiedenen Bundesländern insgesamt 13 Kilogramm Marihuana, wie die Polizei Brandenburg am Freitag mitteilte.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stand den Angaben zufolge eine Cannabisfarm im brandenburgischen Wustermark, nordwestlich von Berlin. Dort nahmen die Beamten am Samstag drei männliche Tatverdächtige im Alter zwischen 38 und 57 Jahren fest. Ein auf Twitter veröffentlichtes Foto zeigte einen Teil der insgesamt 110 Cannabispflanzen und sieben Kilogramm Marihuana, die bei dem Einsatz entdeckt wurden. Die beiden mutmaßlichen Betreiber der Indoorplantage befinden sich in Untersuchungshaft.

Bei anschließenden Durchsuchungen in den Wohnungen zweier weiterer Tatverdächtiger in Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt fanden die Ermittler den Angaben nach weitere sechs Kilogramm Marihuana, Equipment zum Betreiben einer Cannabisplantage, sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe. Insgesamt waren im Rahmen der groß angelegten Ermittlungen rund 100 Beamte im Einsatz. Zu den weiteren Schritten in dem Fall machte die Polizei vorerst keine Angaben.