Der World Wildlife for Nature (WWF) hat vor weiteren Folgen für das Ökosystem der Oder gewarnt. Auf der Internetseite der Organisation heißt es, es könne sein, dass Fische den Kontakt mit der toxischen Substanz überlebt haben, „aber in den kommenden Wochen verhungern werden, weil die Nahrungsgrundlage fehlt.“ Mit der Umweltkatastrophe in der Oder hat das Wiederansiedlungsprojekt für den Baltischen Stör überdies einen herben Rückschlag erlitten. „Es ist aber kein Totalausfall, denn Störe sind mit bis zu 100 Jahren eine sehr langlebige Fischart, die auch einmal schlechte Umweltbedingungen übersteht“, sagte Jörn Geßner vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Seit 2006 koordiniert er das laufende Projekt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Seit Projektstart sind 3,5 Millionen Mini-Störe aufgezogen und anschließend in die Oder ausgesetzt worden. Die dann etwa 20 Zentimeter großen Tiere wandern zur Flussmündung, dem Oderhaff, wachsen dort noch zwei Jahre weiter auf, bis sie in die Ostsee schwimmen. Mit Geschlechtsreife nach 15 bis 20 Jahren sollen sie zum Laichen in die Oder zurückkehren. Geßner geht davon aus, dass die Störe tatsächlich zurückkehren, sobald sich der Fluss regeneriert hat und die Tiere dort Nahrung und Laichplätze finden. „Wir erleben gerade einen Dämpfer, aber keinen Stopp des Projektes“, sagte er.

Umweltministerin befürchtet, dass die Oder bleibende Schäden davonträgt

In einer Stör-Aufzuchtstation im brandenburgischen Friedrichsthal (Uckermark) im Nationalpark Unteres Odertal war ein Drittel der 20.000 Nachwuchstiere verendet, weil durch die Anlage kontaminiertes Oderwasser floss. Die restlichen, drei bis fünf Zentimeter großen Exemplare wurden bei einer Notrettung in Poldergewässer des Nationalparks ausgesetzt, die derzeit keine Verbindung zum Grenzfluss haben. Laut Nationalparkverwaltung waren beim Fischsterben in der Oder zudem etwa 30 bis zu 90 Zentimeter große tote Störe gefunden worden, vermutlich aufgezogene Jungtiere aus den Vorjahren.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) befürchtet unterdessen, dass die Oder von der aktuellen Umweltkatastrophe bleibende Schäden davonträgt und dass auch andere deutsche Flüsse gefährdet sein könnten. Ob die Oder sich wieder vollständig erholen werde, lasse sich noch nicht sagen, sagte Lemke den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstagsausgaben). „In der Oder als Ökosystem entstand weit größerer Schaden als das Fischsterben allein.“ Erste Untersuchungsergebnisse ließen „befürchten, dass es gravierendere Schäden geben könnte“.

In der Oder war erstmals Ende Juli in der Region um Breslau in Polen ein Fischsterben registriert worden. Wenige Tage später wurden auch in Deutschland erstmals tote Fische beobachtet. Inzwischen wurden hunderte Tonnen toter Fische aus dem Fluss geholt. Experten haben eine bestimmte Algenart, die im Brackwasser lebt, im Verdacht. In Wasserproben aus der Oder wurden hohe Salzgehalte festgestellt, die das Auftreten einer für Fische giftigen Algenart begünstigt haben könnten. Der hohe Salzgehalt ist den Experten zufolge keines natürlichen Ursprungs.