„Young Royals“: Kronprinz liebt Mitschüler Wilhelm liebt Simon: Das sollte im Schweden des Jahres 2022 kein Problem sein. Doch in der Netflix-Serie „Young Royals“ geht es um den jungen Thronfolger - u... Thomas Bremser , dpa

HANDOUT - Omar Rudberg (l) als Simon und Edvin Ryding als Wilhelm in einer Szene aus der zweiten Staffel von «Young Royals». Johan Paulin/Netflix/dpa

Berlin -Wenn der Thronfolger einen Jungen liebt: So ließe sich (sehr knapp) die erste Staffel der schwedischen Netflix-Produktion „Young Royals“ zusammenfassen. Die Teenie-Serie wurde für den Streamingdienst 2021 zu einem Überraschungshit - nicht nur in der schwulen Community. Am Dienstag (1. November) geht die romantische Liebesgeschichte weiter.