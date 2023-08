Yves Rocher schließt alle Filialen in Deutschland: Neues Konzept geplant

Das französische Kosmetik-Unternehmen Yves Rocher wird alle seine Filialen in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz schließen. Wie der Konzern mitteilte, soll der Online-Shop nun die ernste wirtschaftliche Lage kippen.

Wie eine Sprecherin von Yves Rocher der Bild-Zeitung sagte, seien die vergangenen zwei Jahre eine große Herausforderung für das Unternehmen gewesen. „Mit dem derzeitigen Geschäftsmodell und aufgrund der enormen wirtschaftlichen Herausforderungen ist Yves Rocher nicht in der Lage, nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften.“ Als Folge sollen die Filialen, die allesamt im Franchise-System betrieben werden, geschlossen werden. Die Mitarbeiter seien über diesen Schritt bereits im März informiert worden.

Warum schließt Yves Rocher? Online-Shop soll bestehen bleiben

In Zukunft will Yves Rocher seine Webseite stärker in den Fokus rücken. „Unsere Kundinnen und Kunden finden unsere Produkte auch weiterhin in unserem Online-Shop und können per Direktversand bestellt werden“, erklärte das Unternehmen. Das Sortiment soll aus hochwertigen Produkten zu erschwinglichen Preisen bestehen.

Lange Zeit hatte das Yves Rocher eine Vorreiterrolle in der Naturkosmetik inne. Gegründet wurde es in den späten 1950er Jahren von Namensgeber Yves Rocher. Seit 2007 führt es Bris Rocher, Enkel des Firmengründers. Insgesamt arbeiten weltweit 15.000 Mitarbeiter für das Unternehmen.