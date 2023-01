Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland 2022 auf Rekordhoch

Noch nie gab es in Deutschland so viele Erwerbstätige wie im vergangenen Jahr. „Im Jahresdurchschnitt 2022 waren rund 45,6 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig“, erklärte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag. „Das waren so viele wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990.“

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Arbeitslosen um 195.000 Menschen zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Dienstag mitteilte. Damit suchten im Jahresdurchschnitt 2,418 Millionen Menschen einen Job. Die Arbeitslosenquote sank um 0,4 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent.

Die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine – Preisanstiege, Unsicherheiten, aber auch die Fluchtmigration – hätten zwar durchaus Spuren auf dem deutschen Arbeitsmarkt hinterlassen, sagte BA-Chefin Andrea Nahles. „Angesichts des Ausmaßes der Belastungen fallen diese aber moderat aus.“

Zahl der Arbeitslosen im Dezember leicht gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember 2022 saisonbedingt auf 2,454 Millionen gestiegen. Das seien 20.000 mehr als im November und 124.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent.

Verglichen mit dem Dezember des vorigen Jahres lag die Arbeitslosenzahl um 124.000 höher. Das lag allerdings an der Vielzahl ukrainischer Geflüchteter. Ohne ihre Berücksichtigung wäre die Arbeitslosigkeit in Deutschland im Vorjahresvergleich gesunken.