Zahl der beschäftigten Frauen gestiegen

Berlin/Potsdam -Die Zahl der beschäftigten Frauen in Berlin und Brandenburg ist gestiegen. Das geht aus einer Mitteilung der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Anlass ist der kommende Weltfrauentag am Mittwoch. Demnach waren im Juni 2022 rund 1,2 Millionen Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 37.500 mehr als im Juni 2021.