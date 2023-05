Zahlen erneut gestiegen: So viele Berliner sterben an illegalen Drogen

The Philadelphia Inquirer/AP

Die Zahl der Drogentoten in Deutschland ist erneut gestiegen. Im vergangenen Jahr starben 1990 Menschen durch den Konsum illegaler Drogen, wie der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Dies war eine Zunahme um knapp neun Prozent im Vergleich zu 2021. Haupttodesursachen waren den Angaben zufolge Heroinmissbrauch und Langzeitfolgen des Drogenkonsums. Die Zahl der Drogentoten steigt bereits seit mehreren Jahren.

Die meisten Toten entfielen 2022 wie auch in den Vorjahren schon auf die bevölkerungsreichen Bundesländer Nordrhein-Westfalen mit 703 und Bayern mit 277 sowie auf Berlin mit 230. Bei mehr als 80 Prozent der Drogentoten – 1684 Fälle – handelte es sich um Männer.

„Suchtkranke nicht länger ausgrenzen“: Experte fordert Paradigmenwechsel

Blienert forderte „einen Paradigmenwechsel“ in der Drogenpolitik: „Sucht ist eine Krankheit, kein Stigma – Suchtkranke Menschen dürfen nicht länger ausgegrenzt werden“, erklärte er. „Deshalb müssen wir über Drogenkonsum, über eine bessere Suchthilfe und mehr Prävention sprechen.“

Nötig seien „mehr niedrigschwellige Hilfen, die schneller und direkter bei den Menschen ankommen“, führte Blienert aus. „Vom Drogenkonsumraum über die Substitution bis zur Schlafstätte für obdachlose Abhängige – all das sind bewährte Maßnahmen gegen den Missbrauch illegaler Drogen, weil das der erste Schritt in den Ausstieg sein kann.“

Blienert betonte zudem, dass die Folgen einer Suchterkrankung oft auch Familienmitglieder sowie Freundinnen und Freunde der Süchtigen betreffen. Daher sei eine bessere Begleitung für Eltern, Partner und Kinder von suchtkranken Menschen nötig.

Der Drogenbeauftragte forderte insbesondere die Länder zum Handeln auf. „Das Thema Sucht gehört in den Ministerien und Senaten der Länder auf die Chefebene“, erklärte er. „Außerdem müssen Einsparungen bei der Suchtberatung und Anlaufstellen ein absolutes Tabu werden.“