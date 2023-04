Zahl der Feldhasen in Brandenburg stark gestiegen Die Population der Feldhasen ist im vergangenen Jahr in Brandenburg um 21 Prozent gestiegen. Dennoch sieht der Deutsche Jagdverband Verbesserungsbedarf. dpa

Michendorf -Der Bestand an Feldhasen in Brandenburg ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Zwischen Frühjahr und Herbst betrug das Plus 21 Prozent. Das teilte eine Sprecherin des Wildtier-Informationssystems der Länder Deutschlands (Wild) auf Anfrage mit. Die deutschlandweiten Ergebnisse veröffentlichte der Deutsche Jagdverband (DJV).