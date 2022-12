Zahl der Häftlinge in Gefängnissen leicht gestiegen Die Brandenburger Haftanstalten haben sich im laufenden Jahr wieder mehr gefüllt. Denn auch die Belegung der Haftplätze hängt mit der Corona-Pandemie zusammen. dpa

Potsdam -Die Zahl der Häftlinge in den sechs Brandenburger Gefängnissen ist in diesem Jahr wieder leicht gestiegen. In diesem Jahr waren es bis Ende November durchschnittlich 1200 Häftlinge, nach 1153 im Vorjahr und 1159 im Jahr 2020, wie das Brandenburger Justizministerium auf Anfrage mitteilte. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch mehr als 1300 Häftlinge. Darunter waren in den Jahren von 2019 bis 2022 zwischen 10 und 12 Häftlingen in Sicherungsverwahrung.