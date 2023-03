Zahl der Jägerprüfungen in Brandenburg deutlich gestiegen In Brandenburg haben im vergangenen Jahr mehr Menschen ihre Jägerprüfung gemacht als im Vorjahr. 2022 nahmen insgesamt 980 Menschen an der staatlichen Prüfun... dpa

Potsdam -In Brandenburg haben im vergangenen Jahr mehr Menschen ihre Jägerprüfung gemacht als im Vorjahr. 2022 nahmen insgesamt 980 Menschen an der staatlichen Prüfung teil - im Jahr zuvor waren es 784, wie der Deutsche Jagdverband (DJV) am Freitag zu Beginn der neuen Jagdsaison am 1. April berichtete. Während im vergangenen Jahr 578 Menschen ihre Prüfung bestanden (59 Prozent), waren es 2021 noch 442 (56,4 Prozent).