Zahl der Straftaten stark gestiegen - vor allem bei Kindern In Deutschland wurden zuletzt mehr als fünf Millionen Straftaten begangen - deutlich mehr als im Vorjahr. Woran könnte das liegen und welche Rolle spielen Ki... dpa

Berlin -Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist nach einem Bericht der „Welt am Sonntag“ im vergangenen Jahr um 11,5 Prozent im Vergleich zum Jahr davor gestiegen. Das berichtete die Zeitung unter Berufung auf die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag in Berlin vorstellen will.