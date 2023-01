Zahl der Toten nach Lawinenunglück in Tibet steigt auf 13 Plötzlich stürzen Schnee- und Eismassen in der Stadt Nyingchi im Südwesten Tibets herab. Menschen werden mit ihren Autos in einem Tunnel eingeschlossen. Die ... dpa

ARCHIV - Ein Gebirgszug in Tibet überzogen von Schnee (Symbolbild). Zhan Yan/XinHua/dpa

Peking -Nach dem Lawinenunglück in Tibet ist die Zahl der Toten auf mindestens 13 gestiegen. Wie der chinesische Staatssender CCTV unter Berufung auf die Einsatzleitung vor Ort berichtete, dauern die Such- und Rettungsarbeiten nach dem Unglück vom Dienstagabend an.