Zahl der Vereine in Brandenburg sinkt leicht In Brandenburg nimmt die Zahl der Vereine ab. Demnach ist die Zahl seit 2012 um 1,4 Prozent gesunken, wie aus einer Untersuchung des Stifterverbands für die... dpa

Berlin -In Brandenburg nimmt die Zahl der Vereine ab. Demnach ist die Zahl seit 2012 um 1,4 Prozent gesunken, wie aus einer Untersuchung des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft hervorgeht. Im Jahr 2022 gab es der Untersuchung zufolge 17 683 Vereine in Brandenburg, 2012 waren es noch 17.928. Im Vergleich zum Jahr 2019 stieg die Anzahl an Vereinen in Brandenburg leicht, in den letzten drei Jahren kamen 19 Vereine dazu.