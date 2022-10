Zahl der Verurteilten in Brandenburg weiter rückläufig Die Gerichte in Brandenburg haben im vergangenen Jahr erneut weniger Menschen wegen Straftaten verurteilt - in Berlin blieb die Zahl der Verurteilten hingege... dpa

Potsdam -Die Gerichte in Brandenburg haben im vergangenen Jahr erneut weniger Menschen wegen Straftaten verurteilt - in Berlin blieb die Zahl der Verurteilten hingegen konstant. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, wurden in Brandenburg im Jahr 2021 insgesamt 16.710 Menschen verurteilt, 4,1 Prozent weniger als 2020. In Berlin wurden 34.560 Menschen verurteilt, ein Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.