Zahlreiche Unfälle wegen umgestürzter Bäume und Glätte

Cottbus/Senftenberg -Heftiger Schneefall, umgestürzte Bäume und glatte Straßen haben im Süden Brandenburgs zu vielen Unfällen geführt. Nach Polizeiangaben gab es am Mittwoch insgesamt 55 Unfälle, davon witterungsbedingt mehr als 30 in Cottbus und den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz. In drei Fällen fuhren Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. Abschleppdienste hatten viel Arbeit.