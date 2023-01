ZDF beendet zwei Krimiserien Dieses Jahr wird jweils noch eine weitere Staffel in Auftrag gegeben. Danach werden die Serien „SOKO Hamburg“ und „Letzte Spur Berlin“ Geschichte sein. dpa

Mainz -Das ZDF lässt die beiden Krimiserien „SOKO Hamburg“ und „Letzte Spur Berlin“ auslaufen, um mehr Geld in Sendungen mit einem jüngeren Publikum zu stecken. Man werde dieses Jahr die jeweils letzte Staffel in Auftrag geben, teilte der Sender am Freitag mit. „Die Folgen werden dann im Jahr 2024 auf den angestammten Sendeplätzen ausgestrahlt und bilden den Abschluss der beiden Krimiformate.“